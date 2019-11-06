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Facebook допустил утечку данных пользователей

Новости » Телеком & IT     06.11.2019 - 15:08
Facebook допустил утечку данных пользователей
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Некоторые разработчики, несмотря на запрет, собирали данные пользователей

В американской компании Facebook допустили утечку данных пользователей социальной сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Как сообщается, около сотни разработчиков приложений для соцсети, несмотря на запрет компании, получили доступ к данным пользователей. В компании заявили, что новые правила относительно данных пользователей не были полностью реализованы, поэтому разработчики смогли их обойти.

Отмечается, что компания Facebook обратилась к 11 разработчикам с просьбой удалить данные пользователей, которые те получили за последние 2 месяца. Однако в компании не назвали приложения, которые собирали информацию о пользователях. Известно, что приложения были созданы для управления социальными сетями и потоковым видео.

Также в Facebook не уточнили, какие именно данные собирали разработчики.

Напомним, ранее компания Facebook обвинила компанию-разработчика NSO Group в слежке за официальными лицами по меньшей мере 20 стран с помощью приложения WhatsApp. Также NSO Group обвиняют в распространении вредоносного программного обеспечения.

Кроме того, компания Facebook согласилась выплатить штраф из-за скандала с консалтинговой компанией Cambridge Analytica, которая незаконно собирала данные британских пользователей соцсети. Компания Facebook согласилась выплатить 644 тыс. долларов штрафа.

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