Фабрика з виробництва понтів на експорт. Подоляк пояснив природу сучасної Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

Він зазначив, що оцінки західних "радянологів" і "кремлінологів" часто відрізняються від українських. Зокрема, українці завжди впевнені у своїх висловлюваннях.

Подоляк також згадав, як висновки ключових світових розвідок про "падіння Києва за три дні" фактично провалилися.

"У російській мові є слово "понты". Воно не має точного перекладу на англійську мову в російському розумінні цього слова, хоча найближчим варіантом до нього є "show-off" (випендрювання - ред.)", - написав він.

Радник підкреслив, що українці краще за багатьох знають природу сьогоднішньої Росії. А саме, що пострадянська РФ епохи диктатора Володимира Путіна - це велика фабрика з виробництва на експорт "понтів", які є способом гіперкомпенсації власних комплексів.

При цьому він зауважив, що багато західних колег продовжують оцінювати Росію як зменшений Радянський Союз і мислити категоріями холодної війни. До того ж, у них є емоційна пам'ять про життя в ті часи. Отже, як зазначає Подоляк, вони приречені постійно дивуватися невідповідності прогнозів.

"Запам'ятайте. Вся російська політика базується на відомій ідеї: "страх видає кротовину за гору". Не купуйтеся на російські "понти". За ними нічого не стоїть. Це довели і крейсер Москва, і системи ППО С-400 Тріумф, і "гіперзвукові" ракети "Кинжал", - додав радник голови ОП.

Досягнення України

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Україна атакувала російський флагман "Москва" двома протикорабельними ракетами "Нептун". Втрата крейсера "Москва" стала найдорожчою за час війни Росії проти України. Його залишкова вартість становила близько 750 млн доларів.

23 вересня було завдано удару по військовій частині росіян у Криму. Тоді було знищено комплекс С-400 "Тріумф".

З приводу ракет "Кинжал", які росіяни називають "гіперзвуковими", то певний час Україна не могла збивати такі цілі. Проте з появою на озброєнні ЗРК Patriot ситуація змінилась. Тепер Україна порається і з таким ворожим озброєнням.

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