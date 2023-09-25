Фабрика по производству понтов на экспорт. Подоляк объяснил природу современной России

Россия пытается произвести впечатление якобы сильной страны, однако на самом деле ее "понты" ничего не стоят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка .

Он отметил, что оценки западных "советологов" и "кремлинологов" часто отличаются от украинских. В частности, украинцы всегда уверены в своих высказываниях.

Подоляк также вспомнил, как выводы ключевых мировых разведок о "падении Киева за три дня" фактически провалились.

"В русском языке есть слово "понты". У него нет точного перевода на английский в русском понимании этого слова, хотя ближайшим вариантом к нему является "show-off" (выпендривание - ред.)", - написал он.

Советник подчеркнул, что украинцы лучше многих знают природу сегодняшней России. А именно, что постсоветская РФ эпохи диктатора Владимира Путина - это большая фабрика по производству на экспорт "понтов", которые являются способом гиперкомпенсации собственных комплексов.

При этом он отметил, что многие западные коллеги продолжают оценивать Россию как уменьшенный Советский Союз и мыслить категориями холодной войны. К тому же, у них есть эмоциональная память о жизни в те времена. Итак, как отмечает Подоляк, они обречены постоянно удивляться несоответствию прогнозов.

"Запомните. Вся российская политика базируется на известной идее: "страх выдает кротовину за гору". Не покупайтесь на российские "понты". За ними ничего не стоит. Это доказали и крейсер Москва, и системы ПВО С-400 Триумф, и "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал", - добавил советник главы ОП.

Достижения Украины

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Украина атаковала российский флагман "Москва" двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Потеря крейсера "Москва" стала самой дорогой за время войны России против Украины. Его остаточная стоимость составила около 750 млн долларов.

23 сентября был нанесен удар по военной части россиян в Крыму. Тогда был уничтожен комплекс С-400 "Триумф".

По поводу ракет "Кинжал", которые россияне называют "гиперзвуковыми", то некоторое время Украина не могла сбивать такие цели. Однако с появлением на вооружении ЗРК Patriot ситуация изменилась. Теперь Украина справляется и с таким вражеским вооружением.

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