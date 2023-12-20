Ф'юрі знайшов "копію" Усика для спарингів перед битвою чемпіонів: фото

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

18-річний співвітчизник став першим спаринг-партнером "Циганського Короля". Непереможний вундеркінд встиг провести 7 боїв на професіональному рівні, п'ять з яких завершив нокаутами.

Ітаума за габаритами схожий на Усика. Його зріст становить 198 см, а розмах рук – 200 см. Натомість характеристики українця майже ідентичні – 198 см, 198 см. Відмінність між спаринг-партнером і майбутнім суперником Ф'юрі лише у вазі. Юний британець важчий майже на 10 кг.

Раніше в медіа просочилася інформація про тренувальних опонентів українського чемпіона. Команда Усика підписала трьох спаринг-партнерів із понад півсотні заявок. Усі вони нагадують Ф'юрі за габаритами. Орієнтовний гонорар за тренувальний бій – 400 доларів.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.