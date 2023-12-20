Фьюри нашел "копию" Усика для спаррингов перед битвой чемпионов: фото

Боксер-вундеркинд Мозес Итаума стал первым тренировочным соперником британского боксера Тайсона Фьюри перед поединком с украинцем Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Об этом заявил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.
Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
18-летний соотечественник стал первым спарринг-партнером "Цыганского Короля". Непобежденный вундеркинд успел провести 7 боев на профессиональном уровне, пять из которых завершил нокаутами.
Итаума по габаритам похож на Усика. Его рост составляет 198 см, а размах рук – 200 см. В свою очередь характеристики украинца почти идентичны – 198 см, 198 см. Разница между спарринг-партнером и будущим соперником Фьюри только в весе. Юный британец тяжелее почти на 10 кг.
Ранее в медиа просочилась информация о тренировочных оппонентах украинского чемпиона. Команда Усика подписала трех спарринг-партнеров из более чем полусотни заявок. Все они напоминают Фьюри по габаритам. Ориентировочный гонорар за тренировочный бой – 400 долларов.
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.
Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.
Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.
К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.
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