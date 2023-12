Ф'юрі знайшов "копію" Усика для спарингів перед битвою чемпіонів: фото

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

18-річний співвітчизник став першим спаринг-партнером "Циганського Короля". Непереможний вундеркінд встиг провести 7 боїв на професіональному рівні, п'ять з яких завершив нокаутами.

Ітаума за габаритами схожий на Усика. Його зріст становить 198 см, а розмах рук – 200 см. Натомість характеристики українця майже ідентичні – 198 см, 198 см. Відмінність між спаринг-партнером і майбутнім суперником Ф'юрі лише у вазі. Юний британець важчий майже на 10 кг.

Раніше в медіа просочилася інформація про тренувальних опонентів українського чемпіона. Команда Усика підписала трьох спаринг-партнерів із понад півсотні заявок. Усі вони нагадують Ф'юрі за габаритами. Орієнтовний гонорар за тренувальний бій – 400 доларів.

Tyson Fury sparring with Moses Itauma today to prepare for the Oleksandr Usyk undisputed fight on Feb 17th… pic.twitter.com/yHrJHpJu9Q