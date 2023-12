Фьюри нашел "копию" Усика для спаррингов перед битвой чемпионов: фото

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

18-летний соотечественник стал первым спарринг-партнером "Цыганского Короля". Непобежденный вундеркинд успел провести 7 боев на профессиональном уровне, пять из которых завершил нокаутами.

Итаума по габаритам похож на Усика. Его рост составляет 198 см, а размах рук – 200 см. В свою очередь характеристики украинца почти идентичны – 198 см, 198 см. Разница между спарринг-партнером и будущим соперником Фьюри только в весе. Юный британец тяжелее почти на 10 кг.

Ранее в медиа просочилась информация о тренировочных оппонентах украинского чемпиона. Команда Усика подписала трех спарринг-партнеров из более чем полусотни заявок. Все они напоминают Фьюри по габаритам. Ориентировочный гонорар за тренировочный бой – 400 долларов.

Tyson Fury sparring with Moses Itauma today to prepare for the Oleksandr Usyk undisputed fight on Feb 17th… pic.twitter.com/yHrJHpJu9Q