Фьюри нашел "копию" Усика для спаррингов перед битвой чемпионов: фото

Боксер-вундеркинд Мозес Итаума стал первым тренировочным соперником британского боксера Тайсона Фьюри перед поединком с украинцем Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом заявил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

18-летний соотечественник стал первым спарринг-партнером "Цыганского Короля". Непобежденный вундеркинд успел провести 7 боев на профессиональном уровне, пять из которых завершил нокаутами.

Итаума по габаритам похож на Усика. Его рост составляет 198 см, а размах рук – 200 см. В свою очередь характеристики украинца почти идентичны – 198 см, 198 см. Разница между спарринг-партнером и будущим соперником Фьюри только в весе. Юный британец тяжелее почти на 10 кг.

Ранее в медиа просочилась информация о тренировочных оппонентах украинского чемпиона. Команда Усика подписала трех спарринг-партнеров из более чем полусотни заявок. Все они напоминают Фьюри по габаритам. Ориентировочный гонорар за тренировочный бой – 400 долларов.

Tyson Fury sparring with Moses Itauma today to prepare for the Oleksandr Usyk undisputed fight on Feb 17th… pic.twitter.com/yHrJHpJu9Q — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 19, 2023

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.