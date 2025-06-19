Ф'юрі повертається на ринг заради "Битви британців": де і коли відбудеться мегабій

Знакове боксерське протистояння між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа стане реальністю. Обидва суперники вже дали згоду на бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GB News .

Великий битва без титулів

Сторони вже досягли усної згоди щодо проведення бою під гучною назвою "Битва британців". Його планують провести на лондонському "Вемблі" до кінця 2025 року.

"Бій Ф'юрі – Джошуа – це вже питання "коли", а не "чи буде взагалі". Тайсон погодився повернутись у бокс заради цього протистояння. Останнім часом він активно тренується, і офіційне оголошення – лише питання часу", - зазначило джерело GB News.

Журналісти британського видання переконані, що бій відбудеться. Більш того – сторони домовляються одразу на два поєдинки, включаючи матч-реванш.

За їхніми даними, організаторам вдалося досягти головного – і Ф'юрі, і Джошуа дали згоду на поєдинок. Втім, варто зазначити, що жодних контрактів сторони ще не підписували – наразі йдеться лише про "усну домовленість".

Очікується, що головним каменем спотикання у переговорах може стати розподіл гонорарів. Ф'юрі, за даними британських ЗМІ, заробив понад 67 млн фунтів у останньому бою проти Усика. Потенційне протистояння з Джошуа обіцяє бути ще більш прибутковим.

Раніше промоутер Джошуа Едді Хірн заявляв, що організація поєдинку "набагато простіша", адже обидва боксери втратили чемпіонські титули, тож головна інтрига – особисте протистояння, а не пояси.

"Іноді не потрібно чемпіонських титулів, щоб отримати по-справжньому великий бій. Джошуа і Ф'юрі – саме така пара", - сказав Хірн.

Коли суперники билися востаннє

36-річний Ф'юрі (34-2-1, 24 KO) заявив про завершення кар'єри на початку січня після другої поразки поспіль від Олександра Усика. Саме з українцем він провів два поєдинки в 2024 році.

35-річний Джошуа (28-4, 25 KO) востаннє виходив у ринг у вересні минулого року. Він програв нокаутом у 5-му раунді в протистоянні за титул IBF проти Даніеля Дюбуа.