Ф'юрі повертається на ринг заради "Битви британців": де і коли відбудеться мегабій
Знакове боксерське протистояння між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа стане реальністю. Обидва суперники вже дали згоду на бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GB News.
Великий битва без титулів
Сторони вже досягли усної згоди щодо проведення бою під гучною назвою "Битва британців". Його планують провести на лондонському "Вемблі" до кінця 2025 року.
"Бій Ф'юрі – Джошуа – це вже питання "коли", а не "чи буде взагалі". Тайсон погодився повернутись у бокс заради цього протистояння. Останнім часом він активно тренується, і офіційне оголошення – лише питання часу", - зазначило джерело GB News.
Журналісти британського видання переконані, що бій відбудеться. Більш того – сторони домовляються одразу на два поєдинки, включаючи матч-реванш.
За їхніми даними, організаторам вдалося досягти головного – і Ф'юрі, і Джошуа дали згоду на поєдинок. Втім, варто зазначити, що жодних контрактів сторони ще не підписували – наразі йдеться лише про "усну домовленість".
Очікується, що головним каменем спотикання у переговорах може стати розподіл гонорарів. Ф'юрі, за даними британських ЗМІ, заробив понад 67 млн фунтів у останньому бою проти Усика. Потенційне протистояння з Джошуа обіцяє бути ще більш прибутковим.
Раніше промоутер Джошуа Едді Хірн заявляв, що організація поєдинку "набагато простіша", адже обидва боксери втратили чемпіонські титули, тож головна інтрига – особисте протистояння, а не пояси.
"Іноді не потрібно чемпіонських титулів, щоб отримати по-справжньому великий бій. Джошуа і Ф'юрі – саме така пара", - сказав Хірн.
Коли суперники билися востаннє
36-річний Ф'юрі (34-2-1, 24 KO) заявив про завершення кар'єри на початку січня після другої поразки поспіль від Олександра Усика. Саме з українцем він провів два поєдинки в 2024 році.
35-річний Джошуа (28-4, 25 KO) востаннє виходив у ринг у вересні минулого року. Він програв нокаутом у 5-му раунді в протистоянні за титул IBF проти Даніеля Дюбуа.
Раніше Олександр Усик поміркував про політику та пояснив, чому не хоче бути як Трамп.
Також читайте про те, скільки заробить Усик за реванш з Дюбуа.