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Фьюри возвращается на ринг ради "Битвы британцев": где и когда состоится мегабой

Лондон, Четверг 19 июня 2025 11:21
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Фьюри возвращается на ринг ради "Битвы британцев": где и когда состоится мегабой Фото: Тайсон Фьюри в очередной раз возобновляет карьеру (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Знаковое боксерское противостояние между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа станет реальностью. Оба соперника уже дали согласие на бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GB News.

Большая битва без титулов

Стороны уже достигли устного соглашения о проведении боя под громким названием "Битва британцев". Его планируют провести на лондонском "Уэмбли" до конца 2025 года.

"Бой Фьюри - Джошуа - это уже вопрос "когда", а не "будет ли вообще". Тайсон согласился вернуться в бокс ради этого противостояния. В последнее время он активно тренируется, и официальное объявление - лишь вопрос времени", - отметил источник GB News.

Журналисты британского издания убеждены, что бой состоится. Более того - стороны договариваются сразу на два поединка, включая матч-реванш.

По их данным, организаторам удалось достичь главного - и Фьюри, и Джошуа дали согласие на поединок. Впрочем, стоит отметить, что никаких контрактов стороны еще не подписывали - пока речь идет лишь об "устной договоренности".

Ожидается, что главным камнем преткновения в переговорах может стать распределение гонораров. Фьюри, по данным британских СМИ, заработал более 67 млн фунтов в последнем бою против Усика. Потенциальное противостояние с Джошуа обещает быть еще более прибыльным.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявлял, что организация поединка "гораздо проще", ведь оба боксера потеряли чемпионские титулы, поэтому главная интрига - личное противостояние, а не пояса.

"Иногда не нужно чемпионских титулов, чтобы получить по-настоящему большой бой. Джошуа и Фьюри - именно такая пара", - сказал Хирн.

Когда соперники дрались в последний раз

36-летний Фьюри (34-2-1, 24 KO) заявил о завершении карьеры в начале января после второго поражения подряд от Александра Усика. Именно с украинцем он провел два поединка в 2024 году.

35-летний Джошуа (28-4, 25 KO) в последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года. Он проиграл нокаутом в 5-м раунде в противостоянии за титул IBF против Даниэля Дюбуа.

Ранее Александр Усик поразмышлял о политике и объяснил, почему не хочет быть как Трамп.

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Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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