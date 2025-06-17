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"Політика – це катання на лижах": Усик пояснив, чому не хоче бути як Трамп

Вівторок 17 червня 2025 15:51
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"Політика – це катання на лижах": Усик пояснив, чому не хоче бути як Трамп Фото: Олександр Усик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик поділився, чого просить у Бога та відповів, чи варто чекати його в політиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера Boxing King Media.

Що Усик просить у Бога

Репортер нагадав українському чемпіону репліку тренера Дюбуа – Дона Чарльза, який натякаючи на буцімто нечесну перемогу українця в першому поєдинку, іронічно запитав: "Якому Богу молиться Усик?". Українець відповів так.

"Мій Бог говорить: через ім'я моє ти будеш страждати, але тримайся. Я постійно прошу в нього терпіння, сили, чистого розуму і серця. Я просто йду далі", - відповів Усик.

Чемпіон також наголосив, що намагається не злитися на людей і прощати їм, аби йому самому було прощено. Усик додав, що щодня просить мудрості – не ображати інших і не розчаровувати їх.

"Не розумію, що там відбувається"

Усик також заявив, що попри велику популярність і часті чутки – у політику не збирається. Тому на запитання: "чи хоче він бути як Трамп?" – відповів іронічно.

"Ні, політика мені нецікава. Я не розумію, що там відбувається. У боксі все просто – два джентльмени, яким подобається битися. А політика – це як катання на лижах. Я не люблю цього", - зізнався Усик.

"Fiat – це не моє"

На тлі різноманітних чуток, про наміри Усика завершити кар'єру незвичним чином, журналіст запитав, чи можливий бій на голих кулаках за участю Олександра.

"Бокс – це Rolls-Royce. А бої на голих кулаках – це, може, Fiat. Це не моє", – віджартувався Усик.

Нагадаємо, що зараз український чемпіон за версіями WBA, WBC та WBO готується до бою-реваншу з чемпіоном IBF – британцем Даніелем Дюбуа. Поєдинок відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше важковаговик, який "розносив" Дюбуа, дав прогноз на його бій з Усиком.

Також читайте про те, скільки заробить Усик за реванш з Дюбуа.

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Бокс Олександр Усик
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