F-16 уже в Украине, - глава МИД Литвы

Украина уже получила первую партию американских истребителей F-16 в рамках оборонной помощи со стороны Запада. Их количество пока не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

Литовский чиновник обратил внимание, что такая поддержка посредством передачи соответствующих долгожданных самолетов украинской стороне со стороны партнеров ранее казалась якобы невозможной.

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", – говорится в публикации Ландсбергиса.

При этом официальный представитель США рассказал Reuters на условиях анонимности, что доставка истребителей завершена.

Также западное новостное агентство добавляет, что Военно-воздушные силы ВСУ не сразу ответили на запрос Reuters о комментарии.

Добавим, Associated Press также пишет, что первые истребители F-16 уже были получены Украиной. Информагентство США уточняет, что эту информацию ему подтвердили украинский дипломат и американский официальный представитель, тоже на условиях анонимности.

Как отмечает AP, ссылаясь на украинского депутата, Киев получил небольшое количество истребителей F-16.

Так, остается неясным, сколько истребителей уже было предоставлено Украине в рамках первого транша, и от каких государств именно.

Важно отметить, что правительство Украины не подтвердило получение данных самолетов, но и не выступало с опровержением.

F-16 для Украины

Напомним, ранее Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине более 60 истребителей F-16.

Ранее в июле во время саммита НАТО президент США Джо Байден, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в совместном заявлении рассказали, что процесс поставки F-16 в Украину уже начался.

Агентство Bloomberg 31 июля написало о том, что в Украину уже было доставлено небольшое количество самолетов F-16. А в публикации издания The Telegraph говорилось о том, что Украина будто бы уже использовала F-16 как противовоздушную оборону.

Добавим также, что в Белом доме отказались комментировать информацию о передаче Украине самолетов F-16.