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F-16 вже були задіяні у повітряному захисті в Україні, - The Telegraph

Ілюстративне фото: Україна отримала F-16 та використала для захисту неба (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна вже отримала невелику партію винищувачів F-16. Вони вже використовувались як протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, посилаючись на джерело у Повітряних силах, Україна виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів.

Військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони". 

Що передувало

Сьогодні агенство Bloomberg написало про те, що до Києва було доставлено невелику, але неуточнену кількість F-16. А вже після цього соцмережами почали поширюватись фото на якому нібито зображено F-16 у небі над Україною.

Київ офіційно не підтвердив отримання винищувачів. У США також відмовились коментувати інформацію щодо передачі Україні F-16. 

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F-16Війна в Україні