F-16 уже были задействованы в воздушной защите в Украине, - The Telegraph

Как пишет издание, ссылаясь на источник в Воздушных силах, Украина выполнила свои первые боевые задачи на F-16 после долгожданного прибытия истребителей.

Военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Что предшествовало

Сегодня агентство Bloomberg написало о том, что в Киев было доставлено небольшое, но неуточненное количество F-16. А уже после этого соцсетями начали распространяться фото, на котором якобы изображено F-16 в небе над Украиной.

Киев официально не подтвердил получение истребителей. В США также отказались комментировать информацию о передаче Украине F-16.

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