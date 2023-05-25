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F-16 для Украины. Остин рассказал, о чем договорились на "Рамштайне"

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Четверг 25 мая 2023 19:53
F-16 для Украины. Остин рассказал, о чем договорились на "Рамштайне" Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Союзники и партнеры Украины объявили на "Рамштайне" о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. В последующие недели будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

"Сегодня союзники и партнеры объявили планы обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Эти учения важны для координации контактной группы", - говорится в сообщении.

Остин отдельно поблагодарил Данию и Нидерланды, которые возглавили коалицию в сфере обучения украинских пилотов. В последующие недели партнеры из Дании, Нидерландов будут сотрудничать с другими партнерами, а именно Норвегией, Польшей, Бельгией, Португалией, которые были согласны присоединиться.

"Мы ожидаем что к этой важной миссии присоединятся и другие. Сейчас начало этого обучения пилотов является важным примером преданности поддержке Украины. В последующие недели будет разработана тренировочная инфраструктура", - добавил министр обороны США.

Заседание 12-го "Рамштайна"

На сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины союзники должны были согласовать дальнейшую помощь Украине. В фокусе внимания были усиление ПВО, обеспечение военных боеприпасами, а также передача истребителей F-16 и обучение пилотов.

F-16 для Украины

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

Причем обучение украинских пилотов готовы проводить ряд стран, включая Польшу, Британию и Данию.

Украина хочет получить именно истребители F-16, поскольку они могут выполнять боевые задачи в тылу и на передовой, а также прикрывать небо как ПВО.

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