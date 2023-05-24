F-16 для України. Ігнат розповів, які задачі будуть у винищувачів

Головною задачею винищувачів F-16 в Україні буде завоювати перевагу в повітрі та покрити територію, куди не дістає наземні системи ППО. Адже наразі російська авіація переважає за кількістю і технологіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Винищувачі дадуть нам перекрити ті регіони, де ми маємо прогалини. ППО наземне не може покрити всю територію. Літак - це теж частина ППО. Десь наземне ППО буде перекривати стратегічні напрямки, важливі об'єкти, міста. А вже далі можуть працювати й мобільні групи, і літаки F-16", - сказав Ігнат.

Однак, за його словами, винищувачі не зможуть працювати проти балістичних ракет, тут потрібні системи Patriot та Samp-T. Своєю чергою літаки будуть захищати повітряний простір від таких ракет як Х-101, "Калібр" та дронів-камікадзе.

"Він буде це робити ефективно. Також він буде завойовувати перевагу в повітрі, бо сьогодні російська авіація переважає нас за кількістю і технологіями", - наголосив речник.

Ігнат зазначив, що перевага у повітрі на окупованих територіях - це дійсно ключове питання, яке дозволить успішно вести й наступальні, і оборонні дії.

F-16 для України

Першими про роботу над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України заявили прем'єр Британії Ріші Сунак і його нідерландський колега Марк Рютте. Пізніше до ініціативи приєднались низка інших країни.

Окрім того, 19 травня президент США Джо Байден під час виступу на саміті G7 виступив з підтримкою коаліції винищувачів.

Варто зазначити, що передачу F-16 Україні обговорюватимуть на засіданні "Рамштайну", яку відбудеться у четвер, 25 травня.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в першу чергу, F-16 ЗСУ надаватимуть ті країни-партнери, які до цього вже заявили про свою готовність їх постачати. Потім до них приєднаються й США.

Він також зазначив, що українська сторона робить усе можливе, аби прискорити постачання перших винищувачів F-16. Мова йде не про великий термін, а про місяці.