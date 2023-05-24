F-16 для Украины. Игнат рассказал, какие задачи будут у истребителей

Главной задачей истребителей F-16 в Украине будет завоевать преимущество в воздухе и покрыть территорию, куда не достает наземные системы ПВО. Ведь сейчас российская авиация преобладает по количеству и технологиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Истребители дадут нам перекрыть те регионы, где у нас есть пробелы. ПВО наземное не может покрыть всю территорию. Самолет - это тоже часть ПВО. Где-то наземное ПВО будет перекрывать стратегические направления, важные объекты, города. А уже дальше могут работать и мобильные группы и самолеты F-16", - сказал Игнат.

Однако, по его словам, истребители не смогут работать против баллистических ракет, здесь требуются системы Patriot и Samp-T. В свою очередь самолеты будут защищать воздушное пространство от таких ракет как Х-101, "Калибр" и дронов-камикадзе.

"Он будет это делать эффективно. Также он будет завоевывать преимущество в воздухе, потому что сегодня российская авиация превосходит нас по количеству и технологиям", - подчеркнул спикер.

Игнат отметил, что преимущество в воздухе на оккупированных территориях - это действительно ключевой вопрос, который позволит успешно вести и наступательные, и оборонные действия.

F-16 для Украины

Первыми о работе над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины заявили премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте. Позже к инициативе присоединились ряд других стран.

Кроме того, 19 мая президент США Джо Байден, выступая на саммите G7, выступил с поддержкой коалиции истребителей.

Стоит отметить, что передачу F-16 Украине будут обсуждать на заседании "Рамштайна", которое состоится в четверг, 25 мая.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в первую очередь F-16 ВСУ будут предоставлять те страны-партнеры, которые до этого уже заявили о своей готовности их поставлять. Затем к ним присоединятся и США.

Он также отметил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы ускорить поставки первых истребителей F-16. Речь идет не о большом сроке, а о месяцах.