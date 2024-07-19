F-16, Трамп та дипломатія з Росією: головне з інтерв'ю Зеленського для BBC

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії дав інтерв'ю британському BBC. Глава держави зробив декілька заяв про вибори в США, постачання літаків F-16 та війну в Україні.
РБК-Україна зібрало головні заяви президента у матеріалі нижче.
Володимир Зеленський зараз перебуває з візитом у Великій Британії. Він взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, зустрівся з новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Також проведе зустрічі з королем Чарльзом ІІІ, іншими урядовцями та керівниками оборонних компаній.
В інтерв'ю Зеленський висловив сподівання, що перебування Стармера на посаді прем'єра ознаменує "особливу" епоху в британській зовнішній політиці. На думку президента, позиція Британії щодо підтримки України не зміниться.
"Але я хотів би, щоб прем’єр-міністр Стармер став особливим - говорячи про міжнародну політику, про захист світової безпеки, про війну в Україні", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україні не просто потрібна нова сторінка, "потрібна сила, щоб перегорнути цей аркуш".
Зеленського запитали про майбутні вибори президента США, на що відповів, що Україна готова співпрацювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.
Глава держави, коментуючи побоювання, що підтримка України може знизитися у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, заявив: "Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами".
За його словами, співпраця з Трампом буде "важкою роботою, але ми працьовиті люди".
Володимир Зеленський наголосив, що Україна досі не отримувала винищувачі F-16, які могли б активізувати військові зусилля.
"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", - сказав він, подякувавши водночас за вже надану допомогу.
Президент зазначив, що літаки потрібні, щоб допомогти українцям зменшити домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".
Глава держави закликав світ чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.
"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - заявив президент.
При цьому Зеленський підкреслив, що слабша позиція Росії на полі бою поставить Україну у сильнішу позицію за столом переговорів.
"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", - заявив президент.
Володимира Зеленського запитали про вибори президента в Україні, які мали б відбутися цього року. Проте за українським законодавством вибори під час дії воєнного стану провести неможливо.
Глава держави заявив, що він передбачав час, коли піде у відставку з поста президента.
"Але не до тих пір, поки не закінчиться війна", - додав він.
Нагадаємо, вчора, 18 липня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Його зустрів новий посол України у Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, який нещодавно вступив на посаду.
Під час візиту Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти та зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем.
Крім того, Зеленський під час візиту підписав ще дві безпекові угоди - з Чехією та Словенією.
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