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Обговорили безпекові виклики: Зеленський зустрівся з президентом Сербії

Четвер 18 липня 2024 19:33
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Обговорили безпекові виклики: Зеленський зустрівся з президентом Сербії Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем. Зустріч пройшла в межах участі в четвертому саміті Європейської політичної спільноти, що проходив у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу для України, а також відзначив участь Сербії в першому Саміті миру та приєднання країни до Спільного комюніке", - сказано в повідомленні.

Президенти також обговорили розвиток двосторонніх відносин та узгодили перебіг виконання домовленостей, які були укладені раніше.

Пізніше Вучич у пості в Instagram написав, що під час зустрічі із Зеленським обговорив "усі виклики та важливі питання, як для Сербії та України, так і для Європи та світу".

"Я наголосив на важливості відновлення миру та стабільності на нашому континенті та повторив, що цього можна досягти лише шляхом діалогу та політичних рішень", - написав він.

Відносини Сербії та України

Сербія не є країною ЄС та підтримувала санкції проти Росії. Водночас, Сербія і не підтримала агресію Кремля проти України.

Попри це Сербія передавала гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, наприкінці серпня 2023 року було передано 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.

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Володимир Зеленський Сербія Вучич
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