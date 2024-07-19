F-16, Трамп та дипломатія з Росією: головне з інтерв'ю Зеленського для BBC

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії дав інтерв'ю британському BBC. Глава держави зробив декілька заяв про вибори в США, постачання літаків F-16 та війну в Україні.

Володимир Зеленський зараз перебуває з візитом у Великій Британії. Він взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, зустрівся з новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Також проведе зустрічі з королем Чарльзом ІІІ, іншими урядовцями та керівниками оборонних компаній.

В інтерв'ю Зеленський висловив сподівання, що перебування Стармера на посаді прем'єра ознаменує "особливу" епоху в британській зовнішній політиці. На думку президента, позиція Британії щодо підтримки України не зміниться.

"Але я хотів би, щоб прем’єр-міністр Стармер став особливим - говорячи про міжнародну політику, про захист світової безпеки, про війну в Україні", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україні не просто потрібна нова сторінка, "потрібна сила, щоб перегорнути цей аркуш".

Вибори в США та Трамп

Зеленського запитали про майбутні вибори президента США, на що відповів, що Україна готова співпрацювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

Глава держави, коментуючи побоювання, що підтримка України може знизитися у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, заявив: "Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами".

За його словами, співпраця з Трампом буде "важкою роботою, але ми працьовиті люди".

Затримки з постачаннями F-16

Володимир Зеленський наголосив, що Україна досі не отримувала винищувачі F-16, які могли б активізувати військові зусилля.

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", - сказав він, подякувавши водночас за вже надану допомогу.

Президент зазначив, що літаки потрібні, щоб допомогти українцям зменшити домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".

Дипломатія з Росією

Глава держави закликав світ чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - заявив президент.

При цьому Зеленський підкреслив, що слабша позиція Росії на полі бою поставить Україну у сильнішу позицію за столом переговорів.

"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", - заявив президент.

Вибори в Україні

Володимира Зеленського запитали про вибори президента в Україні, які мали б відбутися цього року. Проте за українським законодавством вибори під час дії воєнного стану провести неможливо.

Глава держави заявив, що він передбачав час, коли піде у відставку з поста президента.

"Але не до тих пір, поки не закінчиться війна", - додав він.