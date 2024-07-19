F-16, Трамп и дипломатия с Россией: главное из интервью Зеленского для BBC
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью британскому BBC. Глава государства сделал несколько заявлений о выборах в США, поставках самолетов F-16 и войне в Украине.
РБК-Украина собрало главные заявления президента в материале ниже.
Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в Великобритании. Он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, встретился с новым премьер-министром Британии Киром Стармером. Также проведет встречи с королем Чарльзом III, другими членами правительства и руководителями оборонных компаний.
В интервью Зеленский выразил надежду, что пребывание Стармера на должности премьера ознаменует "особую" эпоху в британской внешней политике. По мнению президента, позиция Британии по поддержке Украины не изменится.
"Но я хотел бы, чтобы премьер-министр Стармер стал особенным - говоря о международной политике, о защите мировой безопасности, о войне в Украине", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украине не просто нужна новая страница, "нужна сила, чтобы перевернуть этот лист".
Выборы в США и Трамп
Зеленского спросили о предстоящих выборах президента США, на что ответил, что Украина готова сотрудничать с кем-либо, кто находится у власти в США.
Глава государства, комментируя опасения, что поддержка Украины может снизиться при возвращении Дональда Трампа в Белый дом, заявил: "Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами".
По его словам, сотрудничество с Трампом будет "трудной работой, но мы трудолюбивые люди".
Задержки с поставками F-16
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина до сих пор не получала истребители F-16, которые могли бы активизировать военные усилия.
"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", - сказал он, поблагодарив за уже оказанную помощь.
Президент отметил, что самолеты нужны, чтобы помочь украинцам уменьшить доминирование России в воздухе и "разблокировать небо".
Дипломатия с Россией
Глава государства призвал мир оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.
"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - заявил президент.
При этом Зеленский подчеркнул, что более слабая позиция России на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.
"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - заявил президент.
Выборы в Украине
Владимира Зеленского спросили о выборах президента в Украине, которые должны были состояться в этом году. Однако по украинскому законодательству выборы во время действия военного положения провести невозможно.
Глава государства заявил, что он предусматривал время, когда уйдет в отставку с поста президента.
"Но не до тех пор, пока не закончится война", - добавил он.
Визит Зеленского в Британию
Напомним, вчера, 18 июля, стало известно, что президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Его встретил новый посол Украины в Британии, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный, недавно вступивший в должность.
В ходе визита Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества и встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем.
Кроме того, Зеленский во время визита подписал еще два соглашения о безопасности - с Чехией и Словенией.
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