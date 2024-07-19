F-16, Трамп и дипломатия с Россией: главное из интервью Зеленского для BBC

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью британскому BBC. Глава государства сделал несколько заявлений о выборах в США, поставках самолетов F-16 и войне в Украине.

Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в Великобритании. Он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, встретился с новым премьер-министром Британии Киром Стармером. Также проведет встречи с королем Чарльзом III, другими членами правительства и руководителями оборонных компаний.

В интервью Зеленский выразил надежду, что пребывание Стармера на должности премьера ознаменует "особую" эпоху в британской внешней политике. По мнению президента, позиция Британии по поддержке Украины не изменится.

"Но я хотел бы, чтобы премьер-министр Стармер стал особенным - говоря о международной политике, о защите мировой безопасности, о войне в Украине", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине не просто нужна новая страница, "нужна сила, чтобы перевернуть этот лист".

Выборы в США и Трамп

Зеленского спросили о предстоящих выборах президента США, на что ответил, что Украина готова сотрудничать с кем-либо, кто находится у власти в США.

Глава государства, комментируя опасения, что поддержка Украины может снизиться при возвращении Дональда Трампа в Белый дом, заявил: "Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами".

По его словам, сотрудничество с Трампом будет "трудной работой, но мы трудолюбивые люди".

Задержки с поставками F-16

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина до сих пор не получала истребители F-16, которые могли бы активизировать военные усилия.

"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", - сказал он, поблагодарив за уже оказанную помощь.

Президент отметил, что самолеты нужны, чтобы помочь украинцам уменьшить доминирование России в воздухе и "разблокировать небо".

Дипломатия с Россией

Глава государства призвал мир оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - заявил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что более слабая позиция России на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - заявил президент.

Выборы в Украине

Владимира Зеленского спросили о выборах президента в Украине, которые должны были состояться в этом году. Однако по украинскому законодательству выборы во время действия военного положения провести невозможно.

Глава государства заявил, что он предусматривал время, когда уйдет в отставку с поста президента.

"Но не до тех пор, пока не закончится война", - добавил он.