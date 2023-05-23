F-16 та боєприпаси. Залужний обговорив потреби ЗСУ з командувачем сил НАТО в Європі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Військові обговорили нагальні потреби ЗСУ та подальшу співпрацю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сторінку Залужного у Telegram.
"Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.
"Також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад", - сказав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що вони домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України.
Нагадаємо, що у неділю, 30 квітня, Залужний провів особисту зустріч з генералом Крістофером Каволі.
Нещодавно Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили збиття російських "Кинджалів" за допомогою Patriot.
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