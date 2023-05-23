F-16 и боеприпасы. Залужный обсудил потребности ВСУ с командующим сил НАТО в Европе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Военные обсудили насущные потребности ВСУ и дальнейшее сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Telegram.
"Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов - были ключевыми темами нашего диалога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.
"Также рассказал о количественном и качественном составе нашего войска и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад", - сказал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что они договорились с генералом Каволи и в дальнейшем активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины.
Напомним, что в воскресенье, 30 апреля, Залужный провел личную встречу с генералом Кристофером Каволи.
Недавно Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили сбивание российских "Кинжалов" с помощью Patriot.
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