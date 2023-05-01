F-16 допоможуть скинути Росію з повітря і в США це розуміють, - Кулеба

У Сполучених Штатах розуміють, що Україні необхідні літаки F-16, тому, що без них неможливо буде "скинути" Росію з повітря та виграти війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії адміністрація Байдена робила дуже багато для перемоги України. Відкривала різні збройні постачання. Тому логічно що наступні мають стати F-16", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що американські літаки F-16 потрібні для системи ППО, щоб ракети не падали на українські міста і не вбивали цивільних. Вони також потрібні для контрнаступу та для забезпечення безпеки зернового коридору.

"Росію потрібно скинути з повітря, це задача стратегічної ваги. Не можливо виграти у війні не скинувши Росію з повітря і F -16 це той шлях яким можна цього досягнути. Я кажу впевнено, що ми ці літаки отримаємо, бо США розуміють що це має відбутись. Питання лише часу" - заявив міністр.