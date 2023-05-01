F-16 помогут сбросить Россию с воздуха и в США это понимают, - Кулеба

В Соединенных Штатах понимают, что Украине необходимы самолеты F-16, потому что без них невозможно будет "сбросить" Россию с воздуха и выиграть войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"С первого дня полномасштабного вторжения России администрация Байдена делала очень многое для победы Украины. Открывала различные вооруженные поставки. Поэтому логично, что следующие должны стать F-16", - сказал Кулеба.

Он отметил, что американские самолеты F-16 нужны для системы ПВО, чтобы ракеты не падали на украинские города и не убивали гражданских. Они также необходимы для контрнаступления и обеспечения безопасности зернового коридора.

"Россию нужно сбросить с воздуха, это задача стратегического веса. Не возможно выиграть в войне не сбросив Россию с воздуха и F-16 это тот путь, которым можно этого достичь. Я говорю уверенно, что мы эти самолеты получим, потому что США понимают, что это должно состояться. Вопрос только времени" - заявил министр.