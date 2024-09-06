F-16 не допоможуть? Експерт пояснив, які інструменти проти балістики є в України

ППО для України

Нагадаємо, Україна після посилення російських обстрілів на початку весни попросила партнерів надати додаткові системи Patriot, адже ці ЗРК здатні збивати балістику.

Після цього постачання батарей Patriot до України анонсували Німеччина, США, Румунія, Нідерланди. При цьому Італія пообіцяла передати батарею SAMP-T, яка також може впоратися із ворожими балістичними ракетами.

Наразі відомо лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини. Це сталося на початку липня.

Також нещодавно Румунія подарувала Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідний закон представив президент Румунії Клаус Йоганніс.

Варто зауважити, що Україна просила партнерів передати щонайменше сім додаткових батарей Patriot, оскільки це могло вплинути на захист від ракет, а також на знищення ворожої авіації.

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