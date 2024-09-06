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F-16 не допоможуть? Експерт пояснив, які інструменти проти балістики є в України

П'ятниця 06 вересня 2024 18:47
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F-16 не допоможуть? Експерт пояснив, які інструменти проти балістики є в України Фото: система ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник
Експерт: Костянтин Криволап

Україна має зенітно-ракетні комплекси Patriot та Samp-T, які надали партнери. Лише вони здатні збивати російські балістичні ракети. Винищувачі F-16 не можуть впоратися з цією задачею.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Проти балістики діє тільки Patriot і тільки Samp-T. І все. У нас інших систем немає. F-16, як будь-який інший літак, не може збивати балістичні ракети. Немає таких літаків. Ні F-35, ні F-22 не мають такого озброєння, щоб збивати балістичні ракети", - розповів експерт.

За його словами, алгоритми дій літаків на даний час та технології не дозволяють знищувати балістичні ракети.

"Балістичні ракети збивають балістичним ударом, тобто прямим ударом по ракеті", - пояснив Криволап.

ППО для України

Нагадаємо, Україна після посилення російських обстрілів на початку весни попросила партнерів надати додаткові системи Patriot, адже ці ЗРК здатні збивати балістику.

Після цього постачання батарей Patriot до України анонсували Німеччина, США, Румунія, Нідерланди. При цьому Італія пообіцяла передати батарею SAMP-T, яка також може впоратися із ворожими балістичними ракетами.

Наразі відомо лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини. Це сталося на початку липня.

Також нещодавно Румунія подарувала Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідний закон представив президент Румунії Клаус Йоганніс.

Варто зауважити, що Україна просила партнерів передати щонайменше сім додаткових батарей Patriot, оскільки це могло вплинути на захист від ракет, а також на знищення ворожої авіації.

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ППО F-16 Війна в Україні Ракетна атака
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