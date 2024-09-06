F-16 не допоможуть? Експерт пояснив, які інструменти проти балістики є в України

Україна має зенітно-ракетні комплекси Patriot та Samp-T, які надали партнери. Лише вони здатні збивати російські балістичні ракети. Винищувачі F-16 не можуть впоратися з цією задачею.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Проти балістики діє тільки Patriot і тільки Samp-T. І все. У нас інших систем немає. F-16, як будь-який інший літак, не може збивати балістичні ракети. Немає таких літаків. Ні F-35, ні F-22 не мають такого озброєння, щоб збивати балістичні ракети", - розповів експерт. За його словами, алгоритми дій літаків на даний час та технології не дозволяють знищувати балістичні ракети. "Балістичні ракети збивають балістичним ударом, тобто прямим ударом по ракеті", - пояснив Криволап.