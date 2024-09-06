F-16 не помогут? Эксперт объяснил, какие инструменты против баллистики есть у Украины

У Украины есть зенитно-ракетные комплексы Patriot и Samp-T, которые передали партнеры. Только они способны сбивать российские баллистические ракеты. Истребители F-16 не могут справиться с этой задачей.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Против баллистики действует только Patriot и только Samp-T. И все. У нас других систем нет. F-16, как любой другой самолет, не может сбивать баллистические ракеты. Нет таких самолетов. Ни F-35, ни F- 22 не имеют такого вооружения, чтобы сбивать баллистические ракеты", - рассказал эксперт.

По его словам, алгоритмы действий самолетов в настоящее время и технологии не позволяют уничтожать баллистические ракеты.

"Баллистические ракеты сбивают баллистическим ударом, то есть прямым ударом по ракете", - объяснил Криволап.