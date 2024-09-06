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F-16 не помогут? Эксперт объяснил, какие инструменты против баллистики есть у Украины

Пятница 06 сентября 2024 18:47
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F-16 не помогут? Эксперт объяснил, какие инструменты против баллистики есть у Украины Фото: система ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник
Эксперт: Константин Криволап

У Украины есть зенитно-ракетные комплексы Patriot и Samp-T, которые передали партнеры. Только они способны сбивать российские баллистические ракеты. Истребители F-16 не могут справиться с этой задачей.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Против баллистики действует только Patriot и только Samp-T. И все. У нас других систем нет. F-16, как любой другой самолет, не может сбивать баллистические ракеты. Нет таких самолетов. Ни F-35, ни F- 22 не имеют такого вооружения, чтобы сбивать баллистические ракеты", - рассказал эксперт.

По его словам, алгоритмы действий самолетов в настоящее время и технологии не позволяют уничтожать баллистические ракеты.

"Баллистические ракеты сбивают баллистическим ударом, то есть прямым ударом по ракете", - объяснил Криволап.

ПВО для Украины

Напомним, Украина после усиления российских обстрелов в начале весны попросила партнеров передать дополнительные системы Patriot, ведь эти ЗРК способны сбивать баллистику.

После этой поставки батарей Patriot в Украину анонсировали Германия, США, Румыния, Нидерланды. При этом Италия пообещала передать батарею SAMP-T, которая может справиться с враждебными баллистическими ракетами.

Пока известно лишь о передаче Украине системы Patriot от Германии. Это произошло в начале июля.

Также недавно Румыния подарила Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Соответствующий закон представил президент Румынии Клаус Иоганнис.

Стоит заметить, что Украина просила партнеров передать минимум семь дополнительных батарей Patriot, поскольку это могло повлиять на защиту от ракет, а также на уничтожение вражеской авиации.

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