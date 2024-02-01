ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не F-16. Буданов розповів, що може допомогти Україні завдати військової поразки РФ

Україна, Четвер 01 лютого 2024 11:16
UA EN RU
Не F-16. Буданов розповів, що може допомогти Україні завдати військової поразки РФ Фото: голова ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На даний момент Україна потребує гаубиць та снарядів, які "є одним з найбільш вирішальних факторів" у війні. Крім того, для того, щоб завдати військової поразки РФ, українським силам потрібні штурмовики, подібні до А-10 (США).

Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю СNN.

Літаки

Зокрема, Буданов зізнався журналістам, що хоче бачити в руках України штурмовики, подібні до американського А-10.

"Це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії", - сказав він.

Як зазначає СNN, незважаючи на те, що цьому літаку вже кілька десятиліть, він прославився своєю майстерністю проти іракської бронетехніки під час першої війни в Перській затоці і досі користується похвалою серед пілотів та американських солдатів, навіть попри те, що Конгрес США прагне виключити його з арсеналу ВПС США.

Снаряди та артсистеми

За словами голови ГУР, Україні необхідно "різке збільшення" кількості гармат, зокрема, гаубиць, незалежно від їх віку і типу, оскільки роки бойових дій позначаються на українських далекобійних гарматах.

За його словами, боєприпаси також життєво важливі, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

"Не стільки якість, скільки кількість", - додав Буданов.

Снаряди для України

Буквально вчора стало відомо, що Європейський союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який було визначено раніше, 1 березня 2024 року. На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців, до 1 березня 2024 року. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії