Не F-16. Буданов рассказал, что может помочь Украине нанести военное поражение РФ

На данный момент Украина нуждается в гаубицах и снарядах, которые "являются одним из наиболее решающих факторов" в войне. Кроме того, для того, чтобы нанести военное поражение РФ, украинским силам нужны штурмовики, подобные А-10 (США).

Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью СNN .

Самолеты

В частности, Буданов признался журналистам, что хочет видеть в руках Украины штурмовики, подобные американскому А-10.

"Это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России", сказал он.

Как отмечает СNN, несмотря на то, что этому самолету уже несколько десятилетий, он прославился своим мастерством против иракской бронетехники во время первой войны в Персидском заливе и до сих пор пользуется похвалой среди пилотов и американских солдат, даже несмотря на то, что Конгресс США стремится исключить его из арсенала ВВС США.

Снаряды и артсистемы

По словам главы ГУР, Украине необходимо "резкое увеличение" количества орудий, в частности, гаубиц, - независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказываются на украинских дальнобойных пушках.

По его словам, боеприпасы также жизненно важны, поскольку "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов в этой войне".

"Не столько качество, сколько количество", - добавил Буданов.

Снаряды для Украины

Буквально вчера стало известно, что Европейский союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к условленному ранее сроку, 1 марта 2024 года. К этому времени у стран ЕС наберется только 600 тысяч боеприпасов.

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев, до 1 марта 2024 года. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов.