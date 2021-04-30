Щотижня робили понад 300 закладок. У Харкові затримали банду наркоторговців

Поліція в Харкові затримала організоване угруповання, яке збувала через інтернет-магазин наркотики . Щотижня зловмисники робили понад 350 закладок з психотропними речовинами.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України по Харківській області.

Кримінальне провадження щодо підозрюваних було порушено в лютому поточного року за ч.1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Вони займалися збутом наркотиків на території Харкова та області, а також у Полтаві.

В ході досудового розслідування було встановлено, що збут наркотиків через інтернет-магазин організували 24-річна дівчина і 31-річний чоловік. Він займався збутом психотропних речовин і робив закладки, а молода жінка - виконувала функції оператора і виводила гроші на банківську карту. Крім того, було встановлено, що їм допомагала 49-річна мешканка міста Мерефа.

В ході обшуку у підозрюваних правоохоронці виявили 26 згортків з психотропною речовиною, 6 пристроїв для вживання наркотиків, 25 порожніх пакетів із залишками кристалічної речовини, мобільні телефони, ноутбук, SIM-карти мобільних операторів зв'язку, банківські карти, чорнові записи з продажу психотропної речовини. Вилучені речові докази направлені на експертизу

Слідчі встановлюють канал надходження наркотичних речовин, споживачів та інших учасників злочинної діяльності. Робота інтернет-магазині повністю блокована. Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Фото: затримання наркоторговців (hk.npu.gov.ua)