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В Киеве таможенники задержали иностранца с кокаином в животе. Наркотики изымали 19 часов

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 16:31
В Киеве таможенники задержали иностранца с кокаином в животе. Наркотики изымали 19 часов Фото: иностранец пытался провезти наркотики в брюхе (facebook.com/UkraineCustoms)
Автор: РБК-Украина

Киевские таможенники задержали иностранца в аэропорту "Борисполь". Он пытался провезти в собственном брюхе более килограмма наркотиков из Евросоюза.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба в Facebook.

Иностранец для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает запрещенных товаров.

Однако таможенники предупредили гражданина о возможности применения в отношении него исключительной формы таможенного контроля - личного досмотра. Пассажир продолжал настаивать, что не перемещает ничего запрещенного.

После этого таможенники с привлечением медицинского работника вынуждены были провести личный досмотр мужчины.

Во время проведения компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом.

"Внутри обнаруженных капсул, изъятие которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), находилось порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г", - говорится в сообщении.

Согласно проведенному экспресс-анализу наркотических веществ, изъятый порошок содержит в своем составе кокаин.

Фото: изъятые наркотики (facebook.com/UkraineCustoms)

Ранее сообщалось, что полицейские сообщили подозрение в поставке наркотиков и распространении преступного влияния "смотрящему" в Одесской исправительной колонии.

РБК-Украина писало, что в Киеве задержали полицейского и его поставщиков на сбыте психотропных веществ.

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