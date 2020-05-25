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Минздрав со вторника будет вести закупки по сокращенной процедуре

Новости » Общество     25.05.2020 - 14:58
Минздрав со вторника будет вести закупки по сокращенной процедуре
Фото: совещание в Офисе президента (president.gov.ua)

Для закупок нужного количества медицинских средств нужно более 750 млн гривен ежемесячно

Ежемесячная потребность для закупки необходимых медицинских средств для всей Украины составляет примерно 750-760 млн гривен. Для этого из стабилизационного фонда госбюджета выделили почти 3 млрд гривен.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что в настоящее время закупка медсредств не является эффективной, поскольку заключение договоров являет собой длостаточно длительную процедуру.

"Генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов сообщил, что госпредприятие со вторника начинает закупки по сокращенной процедуре в системе ProZorro. На это выделено почти 3 миллиарда гривен, а ежемесячная потребность для закупки необходимых средств для всей Украины составляет примерно 750-760 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые поставки в украинские больницы должны состояться на следующей неделе.

Украинская власть также обсуждает сотрудничество с международными организациями. В частности, соглашение со Всемирным банком предусматривает закупку респираторов на сумму 1,2 млн долларов, добавили в ОП.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили о разблокировании системы закупок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет контролировать закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Минздрав.

Также сообщалось о создании в Украине трехмесячного запаса средств для борьбы с коронавирусом.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украинызакупка
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