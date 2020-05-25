МОЗ з вівторка розпочне закупівлі за скороченою процедурою

Фото: нарада в Офісі президента (president.gov.ua)

Для закупки необхідної кількості медзасобів потрібно понад 750 млн гривень щомісяця

Щомісячна потреба для закупівлі необхідних медичних засобів для всієї України становить приблизно 750-760 млн гривень. Для цього зі стабілізаційного фонду держбюджету виділили майже 3 млрд гривень.

Про це повідомили у Офісі президента.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, що наразі закупівля медзасобів не є ефективною, оскільки укладанням договорів відбувається за довготривалими технічними процедурами.

"Генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов повідомив, що держпідприємство з вівторка розпочинає закупівлі за скороченою процедурою в системі ProZorro. На це нині виділено майже 3 мільярди гривень, а щомісячна потреба для закупівлі необхідних засобів для всієї України становить приблизно 750-760 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші поставки до українських лікарень мають відбутися на наступному тижні.

До всього, українська влада також обговорює співпрацю з міжнародними організаціями. Зокрема, угода зі Світовим банком передбачає закупівлю респіраторів на суму 1,2 млн доларів, додали в ОП.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили про розблокування системи закупівель.

Президент Володимир Зеленський заявив, що особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюватиме МОЗ.

Також повідомлялося про створення в Україні тримісячного запасу засобів боротьби з коронавірусом.

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Автор: Роман Калиниченко