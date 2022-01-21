Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе перенесли: новые даты

Всемирный экономический форум, который должен был пройти в Давосе (Швейцария) в январе 2022 года, перенесли. Он пройдет с 22 по 26 мая в очном формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.
"Ежегодное собрание 2022 года пройдет в Давос-Клостерс (Швейцария) с воскресенья 22 по четверг 26 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году Всемирный экономический форум пройдет под названием: "Совместная работа, восстановление доверия". Как подчеркнули организаторы, собрание станет первым глобальным мероприятием с личным участием лидеров.
Темы повестки дня Форума будут включать:
Напомним, ранее организаторы планировали в 2022 году провести Всемирный экономический форум с 17 по 21 января.
Отметим, прошлый раз Форум в Давосе планировали провести в августе 2021. Однако ситуация с пандемией коронавируса заставила организаторов отменить ежегодное собрание.