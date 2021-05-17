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Всемирный экономический форум не состоится в этом году

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Давос, Понедельник 17 мая 2021 17:24
Всемирный экономический форум не состоится в этом году Фото: Всемирный экономический форум отменили (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирный экономический форум решил отменить свое ежегодное собрание, которое планировалось на август 2021 года. Форум планировали провести в Сингапуре.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

В декабре Всемирный экономический форум решил перенести свое собрание из швейцарского Давоса в Сингапур из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сегодня же объявили, что форум вообще не состоится.

"К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов коронавируса в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи в масштабе, который был запланирован", - заявили в организации.

Напомним, изначально планировалось, что Всемирный экономический форум пройдет в середине мая, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на август 2021 года. Традиционно этот форум проводят в Давосе, однако коронавирус заставил перенести его в другое место.

Однако сейчас в Сингапуре ситуация с коронавирусом тоже сложная. В стране решили закрыть школы из-за распространения "индийского" штамма коронавируса, который ученые считают очень опасным.

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