Щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли: нові дати

Всесвітній економічний форум, який повинен був пройти в Давосі (Швейцарія) в січні 2022 року, перенесли. Він пройде з 22 по 26 травня в очному форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу організація.
"Щорічні збори 2022 року пройдуть в Давос-Клостерс (Швейцарія) з неділі 22 по четвер 26 травня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цього року Всесвітній економічний форум пройде під назвою: "спільна робота, відновлення довіри". Як підкреслили організатори, збори стануть першим глобальним заходом з особистою участю лідерів.
Теми порядку денного форуму включатимуть:
Нагадаємо, раніше організатори планували у 2022 році провести Всесвітній економічний форум з 17 по 21 січня.
Зазначимо, минулий раз Форум в Давосі планували провести в серпні 2021. Однак ситуація з пандемією коронавірусу змусила організаторів скасувати щорічні збори.