Всемирный экономический форум в 2022 году пройдет в Давосе: названы даты

В 2022 году Всемирный экономический форум соберет ведущих мировых лидеров в Давосе. Встреча состоится с 17 по 21 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

"Встреча соберет вместе дальновидных лидеров, которые будут развивать сотрудничество с участием многих заинтересованных сторон и решать насущные экономические, политические и социальные проблемы в мире. Более подробная информация будет объявлена позже", - пишет пресс-служба организации.

Отмечается, что Всемирный экономический форум пройдет в Давасе с 17 по 21 января в 2022 году.

Деятельность форума направлена на международное сотрудничество с целью улучшения состояния мира путем привлечения политических, академических и других лидеров общества.

Стоит добавить, что в прошлый раз форум планировали провести в августе 2021, после того, как его перенесли с мая. Однако, ситуация вокруг пандемии коронавируса заставила организаторов отменить ежегодное собрание.