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Ежегодную помощь получат почти миллион ветеранов войны и жертв нацистских преследований

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Украина, Вторник 10 мая 2022 08:54
Ежегодную помощь получат почти миллион ветеранов войны и жертв нацистских преследований Фото: помощь в 2022 году получат почти миллион ветеранов войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о выплате разовой денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований в условиях военного положения. В 2022 году деньги получат почти миллион украинцев.

Об этом сообщает в РБК-Украина со ссылкой на постановление от 07 мая 2022 г. № 540.

"Выплата этого помощи в сегодняшних условиях будет происходить с соблюдением мер безопасности в отношении информации о получателях, начиная с июня, способом, которым она осуществлялась в прошлом году для каждой категории получателей", - отметили в пресс-службе Минсоцполитики.

Согласно постановлению, выплата ежегодной разовой денежной помощи проводится в 2022 году в размерах не менее, чем в 2021 году.

Выплата денежной помощи в 2022 году осуществляется:

  • органами Пенсионного фонда Украины - лицам, которым назначена пенсия, по состоянию на 5 мая 2022 г.
  • структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения - лицам, которые не состоят на учете в территориальных органах Пенсионного фонда Украины, путем перечисления средств на специальные счета воинских частей, учреждений и организаций по месту их службы, а лицам, которые не являются военнослужащими, полицейскими, лицами начальствующего и рядового состава, - на текущие счета этих лиц в уполномоченных банках.

Напомним, во время военного положения в Украине был введен централизованный механизм начисления и выплаты социальных пособий, льгот и субсидий. Это позволило обеспечить выплаты более чем 1 миллиону человек из наиболее пострадавших территорий.

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