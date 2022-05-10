ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щорічну допомогу отримають майже мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 травня 2022 08:54
Щорічну допомогу отримають майже мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань Фото: допомогу у 2022 році отримають майже мільйон ветеранів війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань в умовах воєнного стану. У 2022 році гроші отримають майже мільйон українців.

Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на постанову від 07 травня 2022 р. № 540.

Уряд ухвалив рішення, яке забезпечує виплату щорічної разової грошової допомоги майже мільйону ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

"Виплата цієї допомоги в сьогоднішніх умовах відбуватиметься з дотриманням заходів безпеки щодо інформації про отримувачів, починаючи з червня, у спосіб, яким вона здійснювалась минулого року для кожної категорії отримувачів", - зазначили в прес-службі Мінсоцполітики.

Згідно з постаново, виплата щорічної разової грошової допомоги, здійснюється у 2022 році у розмірах не менше, ніж у 2021 році.

Виплата грошової допомоги у 2022 році здійснюється:

  • органами Пенсійного фонду України - особам, яким призначено пенсію, станом на 5 травня 2022 р.
  • структурними підрозділами з питань соціального захисту населення - особам, які не перебувають на обліку в територіальних органах Пенсійного фонду України, шляхом перерахування коштів на спеціальні рахунки військових частин, установ і організацій за місцем їх служби, а особам, які не є військовослужбовцями, поліцейськими, особами начальницького та рядового складу, - на поточні рахунки таких осіб в уповноважених банках.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні було запроваджено централізований механізм нарахування та виплати соціальних допомог, пільг та субсидій. Це дозволило забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні