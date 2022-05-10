Щорічну допомогу отримають майже мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань в умовах воєнного стану. У 2022 році гроші отримають майже мільйон українців.

Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на постанову від 07 травня 2022 р. № 540 .

Уряд ухвалив рішення, яке забезпечує виплату щорічної разової грошової допомоги майже мільйону ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

"Виплата цієї допомоги в сьогоднішніх умовах відбуватиметься з дотриманням заходів безпеки щодо інформації про отримувачів, починаючи з червня, у спосіб, яким вона здійснювалась минулого року для кожної категорії отримувачів", - зазначили в прес-службі Мінсоцполітики.

Згідно з постаново, виплата щорічної разової грошової допомоги, здійснюється у 2022 році у розмірах не менше, ніж у 2021 році.

Виплата грошової допомоги у 2022 році здійснюється:

органами Пенсійного фонду України - особам, яким призначено пенсію, станом на 5 травня 2022 р.

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення - особам, які не перебувають на обліку в територіальних органах Пенсійного фонду України, шляхом перерахування коштів на спеціальні рахунки військових частин, установ і організацій за місцем їх служби, а особам, які не є військовослужбовцями, поліцейськими, особами начальницького та рядового складу, - на поточні рахунки таких осіб в уповноважених банках.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні було запроваджено централізований механізм нарахування та виплати соціальних допомог, пільг та субсидій. Це дозволило забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій.