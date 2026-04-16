Ейнштейн помилявся? Створено найточнішу 3D-карту Всесвіту

Виклик Ейнштейну та "новій фізиці"

Згідно зі стандартною моделлю Lambda CDM, Всесвіт розширюється завдяки темній енергії, яка є сталою величиною. Однак перші результати аналізу DESI вказують на те, що темна енергія може змінюватися або слабшати з часом.

Якщо ці "натяки" підтвердяться протягом наступних двох років, вченим доведеться відмовитися від ідеї стабільної космологічної константи.

Альтернативні теорії, як-от "квінтесенція", припускають, що щільність темної енергії флуктуювала (коливалася) протягом усієї історії космосу, а це повністю змінює прогнози щодо фіналу існування Всесвіту.

3D-карта DESI для вивчення темної енергії (фото: wikimedia org)

Як проходив експеримент

Для вимірювання розширення Всесвіту вчені використовували баріонні акустичні осциляції (BAO) - своєрідні "застиглі" бульбашки з раннього плазмового стану космосу.

Технічні можливості інструменту DESI

Роботизація : 5000 оптичних волокон одночасно фокусуються на різних об’єктах.

: 5000 оптичних волокон одночасно фокусуються на різних об’єктах. Глибина : інструмент зазирнув у минуле на 11 мільярдів років.

: інструмент зазирнув у минуле на 11 мільярдів років. Швидкість: за ніч система збирає 80 ГБ даних, аналізуючи хімічний склад та швидкість віддалення мільйонів галактик і квазарів.

Місія неможлива?

Шлях до фінального формування карти був сповнений драматичних викликів. Так, у 2022 році обсерваторію Кітт-Пік ледь не знищила масштабна лісова пожежа Контрерас. Лише героїзм пожежників врятував унікальні телескопи від повного вигорання.

Крім того, проєкт пережив серйозну кібератаку на мережі NOIRLab. Щоб не зупиняти роботу, вчені розробили протокол "Sneakernet": вони відключили телескопи від інтернету, налаштували супутниковий зв'язок Starlink і щоранку власноруч перевозили жорсткі диски з даними на автомобілях вниз із гори для обробки.

Що далі?

Хоча збір основних даних завершено, повний аналіз триватиме до 2027-2028 років. Роботу DESI вже продовжено для глибшого вивчення карликових галактик та тьмяних зірок.

Попереду - запуск DESI-II та об’єднання зусиль із космічним телескопом "Евклід". Ціль науковців - остаточно з'ясувати, чи є темна енергія незмінною силою, чи Всесвіт ще готує масштабний сюрприз.