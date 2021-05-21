Эйфелеву башню открывают для туристов: стала известна дата

В Париже возобновляет допуск посетителей к Эйфелевой башни. Туристы смогут попасть туда уже с 16 июля.

Об этом сообщили на Twitter-странице башни .

Так, башня до сих пор закрыта из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса в мире.

"Будем рады приветствовать вас снова с 16 июля! Обратите внимание, что онлайн-билеты будут доступны с 1 июня", - говорится в сообщении.

В то же время, AFP пишет, что количество посетителей будет ограничено до 10 тысяч в день. Этот показатель вдвое меньше того уровня, который был до пандемии.