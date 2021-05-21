Эйфелеву башню открывают для туристов: стала известна дата

В Париже возобновляет допуск посетителей к Эйфелевой башни. Туристы смогут попасть туда уже с 16 июля.
Об этом сообщили на Twitter-странице башни.
Так, башня до сих пор закрыта из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса в мире.
"Будем рады приветствовать вас снова с 16 июля! Обратите внимание, что онлайн-билеты будут доступны с 1 июня", - говорится в сообщении.
В то же время, AFP пишет, что количество посетителей будет ограничено до 10 тысяч в день. Этот показатель вдвое меньше того уровня, который был до пандемии.
Напомним, с 19 мая во Франции барам, кафе и ресторанам впервые с октября 2020 года разрешено открывать свои летние террасы для посетителей. Также 19 мая открываются все магазины, которые не входят в категорию "наиболее важных".
РБК-Украина писало, что в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о "четырех этапах" отмены ограничений и смягчения локдауна. Согласно им, комендантский час должен быть полностью отменен 30 июня.