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Эйфелеву башню открывают для туристов: стала известна дата

Автор: Инна Собора

В Париже возобновляет допуск посетителей к Эйфелевой башни. Туристы смогут попасть туда уже с 16 июля.

Об этом сообщили на Twitter-странице башни.

Так, башня до сих пор закрыта из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса в мире.

"Будем рады приветствовать вас снова с 16 июля! Обратите внимание, что онлайн-билеты будут доступны с 1 июня", - говорится в сообщении.

В то же время, AFP пишет, что количество посетителей будет ограничено до 10 тысяч в день. Этот показатель вдвое меньше того уровня, который был до пандемии.

Напомним, с 19 мая во Франции барам, кафе и ресторанам впервые с октября 2020 года разрешено открывать свои летние террасы для посетителей. Также 19 мая открываются все магазины, которые не входят в категорию "наиболее важных".

РБК-Украина писало, что в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о "четырех этапах" отмены ограничений и смягчения локдауна. Согласно им, комендантский час должен быть полностью отменен 30 июня.

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