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Во Франции впервые с октября рестораны начали принимать посетителей

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Франция, Среда 19 мая 2021 12:35
Во Франции впервые с октября рестораны начали принимать посетителей Фото: во Франции открылись летние площадки ресторанов (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

ОС сегодняшнего дня во Франции барам, кафе и ресторанам впервые с октября 2020 года разрешено открывать свои летние террасы для посетителей. Также 19 мая открываются все магазины, которые не входят в категорию "наиболее важных".

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что последние пару дней владельцы заведений общественного питания, которые не имели летней террасы, были заняты их монтировкой.

В Париже городские власти призвали к "терпимости и терпению" раздраженных местных жителей, которые были недовольны строительными работами на улицах города.

Владельцам баров, кафе и ресторанов напомнили также об исключительных правилах, которые введены до 1 июля. Согласно им, собственники должны подписать и демонстрировать "хартию" должного поведения, обещая, среди прочего, не перекрывать тротуары, ограничивать шум и гарантировать чистоту общественного пространства, которое они занимают. Им также запрещено пользоваться пластиковыми стаканами или столовыми приборами, а также использовать газовые или электрические обогреватели для террасы.

В каждой группе столов допускается не более шести человек, хотя, согласно карантинным правилам, до 10 человек могут собраться в общественном пространстве. Маски остаются обязательными для всех закрытых общественных помещений и на улицах крупных городов.

В среду также возобновляют работу все магазины. До сих пор работали только "самые важные" магазины. Также возобновляется работа кинотеатров, музеев, театров, не крытых спортивных сооружений и тренажерных залов, за исключением исключительных обстоятельств.

Начало общенационального комендантского времени отодвинули на два часа позже. Он будет действовать с 21:00 до 6 утра. Выйти на улицу в эти часы можно лишь по специальному пропуску с обоснованием причины.

Напомним, в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о " четырех этапах" отмены ограничений и смягчения локдауну. Согласно им, комендантский час должен быть полностью отменен 30 июня.

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