Ейфелеву вежу відкривають для туристів: стала відома дата

В Парижі відновлює допуск відвідувачів Ейфелева вежа. Туристи зможуть потрапити туди вже з 16 липня.

Про це повідомили на Twitter-сторінці вежі .

Так, вежа досі закрита через обмеження, викликані поширенням коронавірусу в світі.

"Будемо раді вітати вас знову з 16 липня! Зверніть увагу, що онлайн-квитки будуть доступні з 1 червня", - йдеться в повідомленні.

Водночас, AFP пише, що кількість відвідувачів буде обмежена до 10 тисяч на день. Цей показник вдвічі менший того рівня, який був до пандемії.