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Ейфелеву вежу відкривають для туристів: стала відома дата

Автор: Инна Собора

В Парижі відновлює допуск відвідувачів Ейфелева вежа. Туристи зможуть потрапити туди вже з 16 липня.

Про це повідомили на Twitter-сторінці вежі.

Так, вежа досі закрита через обмеження, викликані поширенням коронавірусу в світі.

"Будемо раді вітати вас знову з 16 липня! Зверніть увагу, що онлайн-квитки будуть доступні з 1 червня", - йдеться в повідомленні.

Водночас, AFP пише, що кількість відвідувачів буде обмежена до 10 тисяч на день. Цей показник вдвічі менший того рівня, який був до пандемії.

Нагадаємо, з 19 травня у Франції барам, кафе та ресторанам вперше з жовтня 2020 року дозволено відкривати свої літні тераси для відвідувачів. Також 19 травня відкриваються всі магазини, які не входять в категорія "найбільш важливих".

РБК-Україна писало, що наприкінці квітня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про "чотири етапи" скасування обмежень та пом'якшення локдауну. Згідно з ними, комендантська година має бути повністю скасована 30 червня.

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