Эйфелева башня открывается для туристов, но есть условие

"Эйфелева башня открывается сегодня в 13.00 и с нетерпением ждет встречи",- говорится в сообщении.

Отмечено, что до 20 июля ее смогут посетить все желающие, а вот с 21 июля от туристов старше 18 лет будут требовать сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.

Кроме этого, дети старше 11 лет должны будут носить маски. Также туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В пресс-службе добавляют, что число посетителей ограничат на 50%. За день башня сможет принимать не более 13 тысяч гостей.