RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ейфелева вежа відкривається для туристів, але є умова

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 липня в Парижі відновлює допуск відвідувачів Ейфелева вежа. Однак, з 21 липня туристи зможуть потрапити туди лише з COVID-сертифікатом про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт вежі.

"Ейфелева вежа відкривається сьогодні о 13.00 і з нетерпінням чекає зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що до 20 липня її зможуть відвідати всі бажаючі, а от з 21 липня від туристів віком від 18 років вимагатимуть сертифікат про проходження вакцинації від коронавірусу.

Крім цього, діти старше 11 років повинні будуть носити маски. Також туристам необхідно дотримуватися соціальної дистанції.

У прес-службі додають, що число відвідувачів обмежать на 50%. За день вежа зможе приймати не більше 13 тисяч гостей.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Ейфелеву вежу закрили в березні 2020 року, після чого її роботу відновили в липні, проте в жовтні знову закрили через нову хвилю COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПарижФранція