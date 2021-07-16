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Эйфелева башня открывается для туристов, но есть условие

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Париж, Пятница 16 июля 2021 16:06
Эйфелева башня открывается для туристов, но есть условие Фото: Эйфелева башня открывается для туристов, но есть условие (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 июля в Париже восстанавливает допуск посетителей Эйфелева башня. Однако, с 21 июля туристы смогут попасть туда только с COVID-сертификатом о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт башни.

"Эйфелева башня открывается сегодня в 13.00 и с нетерпением ждет встречи",- говорится в сообщении.

Отмечено, что до 20 июля ее смогут посетить все желающие, а вот с 21 июля от туристов старше 18 лет будут требовать сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.

Кроме этого, дети старше 11 лет должны будут носить маски. Также туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В пресс-службе добавляют, что число посетителей ограничат на 50%. За день башня сможет принимать не более 13 тысяч гостей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Эйфелеву башню закрыли в марте 2020 года, после чего ее работу возобновили в июле, однако в октябре снова закрыли из-за новой волны COVID-19.

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