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Ейфелева вежа відкривається для туристів, але є умова

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Париж, П'ятниця 16 липня 2021 16:06
Ейфелева вежа відкривається для туристів, але є умова Фото: Ейфелева вежа відкривається для туристів, але є умова (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 липня в Парижі відновлює допуск відвідувачів Ейфелева вежа. Однак, з 21 липня туристи зможуть потрапити туди лише з COVID-сертифікатом про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт вежі.

"Ейфелева вежа відкривається сьогодні о 13.00 і з нетерпінням чекає зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що до 20 липня її зможуть відвідати всі бажаючі, а от з 21 липня від туристів віком від 18 років вимагатимуть сертифікат про проходження вакцинації від коронавірусу.

Крім цього, діти старше 11 років повинні будуть носити маски. Також туристам необхідно дотримуватися соціальної дистанції.

У прес-службі додають, що число відвідувачів обмежать на 50%. За день вежа зможе приймати не більше 13 тисяч гостей.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Ейфелеву вежу закрили в березні 2020 року, після чого її роботу відновили в липні, проте в жовтні знову закрили через нову хвилю COVID-19.

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