єЯсла у "Дії": коли батьки зможуть оформити "дитячі" без візитів в ЦНАП і ПФУ

Батьки, які виходять на роботу і мають дитину віком від 1 до 3 років, зможуть оформити допомогу "єЯсла" прямо в смартфоні.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Міф про вибори в "Дії" та нові сервіси на літо: інтерв'ю з Мінцифри".
Послуга запрацює в першій половині літа 2026 року, розповіла Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації.
Подати заяву зможуть мати, батько або законний опікун дитини від 1 до 3 років за однієї умови - офіційне працевлаштування та повний робочий день на момент подачі.
"Це теж одна з тих послуг, яка буде запущена найближчим часом, у першій половині літа", - повідомила представниця відомства.
Щомісячна допомога становить 8 000 гривень на кожну дитину. Якщо дитина має інвалідність, застосовується коефіцієнт 1,5 - виплата зростає до 12 000 гривень.
Кошти надходять на спеціальний рахунок "Дія.Картки" - її можна відкрити за кілька кліків. Витрачати гроші можна лише на цільові потреби дитини - відповідно до переліку MCC-кодів, затвердженого постановою уряду.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що уряд планує об'єднати всі "дитячі" виплати в одну картку - цифровізація торкнеться одразу кількох програм підтримки.
Також Кабмін скасував обмеження на строки використання цільових "дитячих" виплат і уніфікував перелік дозволених товарів для всіх програм.