UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

єЯсла у "Дії": коли батьки зможуть оформити "дитячі" без візитів в ЦНАП і ПФУ

12:07 04.06.2026 Чт
2 хв
Є умова, за якої можна буде подати заявку онлайн
aimg Олена Чупровська aimg Дмитро Левицький
Фото: єЯсла в "Дії" цього літа - батьки зможуть отримати 8 000 грн без черг у ЦНАП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Батьки, які виходять на роботу і мають дитину віком від 1 до 3 років, зможуть оформити допомогу "єЯсла" прямо в смартфоні.

Коли з'явиться в "Дії"

Послуга запрацює в першій половині літа 2026 року, розповіла Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації.

Подати заяву зможуть мати, батько або законний опікун дитини від 1 до 3 років за однієї умови - офіційне працевлаштування та повний робочий день на момент подачі.

Розмір виплат

"Це теж одна з тих послуг, яка буде запущена найближчим часом, у першій половині літа", - повідомила представниця відомства.

Щомісячна допомога становить 8 000 гривень на кожну дитину. Якщо дитина має інвалідність, застосовується коефіцієнт 1,5 - виплата зростає до 12 000 гривень.

На що можна витратити

Кошти надходять на спеціальний рахунок "Дія.Картки" - її можна відкрити за кілька кліків. Витрачати гроші можна лише на цільові потреби дитини - відповідно до переліку MCC-кодів, затвердженого постановою уряду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що уряд планує об'єднати всі "дитячі" виплати в одну картку - цифровізація торкнеться одразу кількох програм підтримки.

Також Кабмін скасував обмеження на строки використання цільових "дитячих" виплат і уніфікував перелік дозволених товарів для всіх програм.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство соціальної політикиДія