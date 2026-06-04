єЯсла у "Дії": коли батьки зможуть оформити "дитячі" без візитів в ЦНАП і ПФУ

Коли з'явиться в "Дії"

Послуга запрацює в першій половині літа 2026 року, розповіла Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації.

Подати заяву зможуть мати, батько або законний опікун дитини від 1 до 3 років за однієї умови - офіційне працевлаштування та повний робочий день на момент подачі.

Розмір виплат

"Це теж одна з тих послуг, яка буде запущена найближчим часом, у першій половині літа", - повідомила представниця відомства.

Щомісячна допомога становить 8 000 гривень на кожну дитину. Якщо дитина має інвалідність, застосовується коефіцієнт 1,5 - виплата зростає до 12 000 гривень.

На що можна витратити

Кошти надходять на спеціальний рахунок "Дія.Картки" - її можна відкрити за кілька кліків. Витрачати гроші можна лише на цільові потреби дитини - відповідно до переліку MCC-кодів, затвердженого постановою уряду.