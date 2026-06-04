RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

еЯсла в "Дії": когда родители смогут оформить "детские" без визитов в ЦНАП и ПФУ

12:07 04.06.2026 Чт
2 мин
Есть условие, при котором можно будет подать заявку онлайн
aimg Елена Чупровская aimg Дмитрий Левицкий
Фото: еЯсли в "Дії" этим летом - родители смогут получить 8 000 грн без очередей в ЦПАУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Родители, которые выходят на работу и имеют ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, смогут оформить помощь "еЯсла" прямо в смартфоне.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миф о выборах в "Дії" и новые сервисы на лето: интервью с Минцифры".

Когда появится в "Дії"

Услуга заработает в первой половине лета 2026 года, рассказала Валерия Коваль, заместитель министра цифровой трансформации.

Подать заявление смогут мать, отец или законный опекун ребенка от 1 до 3 лет при одном условии - официальное трудоустройство и полный рабочий день на момент подачи.

Размер выплат

"Это тоже одна из тех услуг, которая будет запущена в ближайшее время, в первой половине лета", - сообщила представительница ведомства.

Ежемесячная помощь составляет 8 000 гривен на каждого ребенка. Если ребенок имеет инвалидность, применяется коэффициент 1,5 - выплата возрастает до 12 000 гривен.

На что можно потратить

Средства поступают на специальный счет "Дія.Картки" - ее можно открыть в несколько кликов. Тратить деньги можно только на целевые нужды ребенка - в соответствии с перечнем MCC-кодов, утвержденным постановлением правительства.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что правительство планирует объединить все "детские" выплаты в одну карту - цифровизация коснется сразу нескольких программ поддержки.

Также Кабмин отменил ограничения на сроки использования целевых "детских" выплат и унифицировал перечень разрешенных товаров для всех программ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство социальной политикиДия