ua en ru
Чт, 04 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

єЯсла у "Дії": коли батьки зможуть оформити "дитячі" без візитів в ЦНАП і ПФУ

12:07 04.06.2026 Чт
2 хв
Є умова, за якої можна буде подати заявку онлайн
aimg Олена Чупровська aimg Дмитро Левицький
єЯсла у "Дії": коли батьки зможуть оформити "дитячі" без візитів в ЦНАП і ПФУ Фото: єЯсла в "Дії" цього літа - батьки зможуть отримати 8 000 грн без черг у ЦНАП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Батьки, які виходять на роботу і мають дитину віком від 1 до 3 років, зможуть оформити допомогу "єЯсла" прямо в смартфоні.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Міф про вибори в "Дії" та нові сервіси на літо: інтерв'ю з Мінцифри".

Коли з'явиться в "Дії"

Послуга запрацює в першій половині літа 2026 року, розповіла Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації.

Подати заяву зможуть мати, батько або законний опікун дитини від 1 до 3 років за однієї умови - офіційне працевлаштування та повний робочий день на момент подачі.

Розмір виплат

"Це теж одна з тих послуг, яка буде запущена найближчим часом, у першій половині літа", - повідомила представниця відомства.

Щомісячна допомога становить 8 000 гривень на кожну дитину. Якщо дитина має інвалідність, застосовується коефіцієнт 1,5 - виплата зростає до 12 000 гривень.

На що можна витратити

Кошти надходять на спеціальний рахунок "Дія.Картки" - її можна відкрити за кілька кліків. Витрачати гроші можна лише на цільові потреби дитини - відповідно до переліку MCC-кодів, затвердженого постановою уряду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що уряд планує об'єднати всі "дитячі" виплати в одну картку - цифровізація торкнеться одразу кількох програм підтримки.

Також Кабмін скасував обмеження на строки використання цільових "дитячих" виплат і уніфікував перелік дозволених товарів для всіх програм.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство соціальної політики Дія
Новини
Електростанцію, від якої залежить безпека ЗАЕС, сильно обстріляли, - МАГАТЕ
Електростанцію, від якої залежить безпека ЗАЕС, сильно обстріляли, - МАГАТЕ
Аналітика
Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України